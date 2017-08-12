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Мужчина с ножом напал на отдыхающих девушек в пойме реки Витьба

13.08.2017 17:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который напал с ножом на отдыхающих женщин в зоне рекреации, сообщили в воскресенье Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в пятницу, 11 августа. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили продолжить вечер в компании девушек, которые отдыхали у реки. Представительницы прекрасного пола ответили отказом на их предложение. В качестве аргумента один из мужчин достал нож.

"К счастью, мужчине не удалось причинить серьёзных ранений пострадавшей", — отметили в УВД.

Наряд патрульно-постовой службы Октябрьского РОВД, вызванный на место происшествия, задержал ранее судимого 57 летнего нападавшего.

Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Два нетрезвых приятеля хотели провести вечер в компании девушек и не смирились с их отказом.

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