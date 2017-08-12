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Рейсовый автобус сгорел в Москве
13.08.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Рейсовый автобус перевозил пассажиров, когда вспыхнул пожар, сообщили в воскресенье в главном управлении МЧС России по Москве.
Автобус загорелся днем 13 августа на Ореховом бульваре в столице РФ. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наблюдалось загорание транспортного средства на площади 20 квадратных метров.
До прибытия сотрудников пожарной службы водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. Всего в загоревшейся машине находилось 15 человек.
Сильный пожар сняли очевидцы и выложили видео в сеть.
Спасатели оперативно потушили огонь. Сведений о пострадавших не поступало.
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Пассажиры автобуса и водитель самостоятельно эвакуировались из горевшей машины до приезда спасателей.
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