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Рейсовый автобус сгорел в Москве

13.08.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Рейсовый автобус перевозил пассажиров, когда вспыхнул пожар, сообщили в воскресенье в главном управлении МЧС России по Москве.

Автобус загорелся днем 13 августа на Ореховом бульваре в столице РФ. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наблюдалось загорание транспортного средства на площади 20 квадратных метров.

#красногвардейскаягорит #горитавтобус #красногвардейскаявдыму

Публикация от Ene Oleg (@ene_oleg) Авг 13 2017 в 5:48 PDT

До прибытия сотрудников пожарной службы водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. Всего в загоревшейся машине находилось 15 человек.

Сильный пожар сняли очевидцы и выложили видео в сеть.

Спасатели оперативно потушили огонь. Сведений о пострадавших не поступало.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиры автобуса и водитель самостоятельно эвакуировались из горевшей машины до приезда спасателей.

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