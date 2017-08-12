Рейсовый автобус сгорел в Москве

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Рейсовый автобус перевозил пассажиров, когда вспыхнул пожар, сообщили в воскресенье в главном управлении МЧС России по Москве.

Автобус загорелся днем 13 августа на Ореховом бульваре в столице РФ. Когда спасатели прибыли на место происшествия, наблюдалось загорание транспортного средства на площади 20 квадратных метров.

#красногвардейскаягорит #горитавтобус #красногвардейскаявдыму Публикация от Ene Oleg (@ene_oleg) Авг 13 2017 в 5:48 PDT

До прибытия сотрудников пожарной службы водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. Всего в загоревшейся машине находилось 15 человек.

Сильный пожар сняли очевидцы и выложили видео в сеть.

#красногвардейскаягоритавтобус #красногвардейскаявогне #горитавтобус Публикация от Ene Oleg (@ene_oleg) Авг 13 2017 в 5:51 PDT

Спасатели оперативно потушили огонь. Сведений о пострадавших не поступало.