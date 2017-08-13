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В канадском Ванкувере туристический автобус въехал в толпу
В центре канадского Ванкувера туристический автобус совершил наезд на толпу пешеходов. По информации канала
Инцидент произошел недалеко от популярной туристической набережной Canada Place. На момент происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.
По словам очевидцев, автобус выехал на тротуар и затем врезался в столб. После этого раздались звуки сирен машин экстренных служб и скорой помощи.
Пострадавшие оказались зажаты под автобусом.
Автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик пока не дает комментариев по поводу случившегося.
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о информации канала CTV News, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом.
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Архив (ЧП)
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