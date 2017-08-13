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В канадском Ванкувере туристический автобус въехал в толпу

13.08.2017 23:46 — ЧП | Tut.by  
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В центре канадского Ванкувера туристический автобус совершил наезд на толпу пешеходов. По информации канала CTV News, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.


Фото: @BreannaCTV в twitter

Инцидент произошел недалеко от популярной туристической набережной Canada Place. На момент происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.

По словам очевидцев, автобус выехал на тротуар и затем врезался в столб. После этого раздались звуки сирен машин экстренных служб и скорой помощи.

Пострадавшие оказались зажаты под автобусом.

Автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик пока не дает комментариев по поводу случившегося.

 
 
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о информации канала CTV News, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом.

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