В канадском Ванкувере туристический автобус въехал в толпу

В центре канадского Ванкувера туристический автобус совершил наезд на толпу пешеходов. По информации канала CTV News , двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.



Фото: @BreannaCTV в twitter

Инцидент произошел недалеко от популярной туристической набережной Canada Place. На момент происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.

First responders are performing CPR are one person. Using heavy equipment to lift the bus #yvr pic.twitter.com/YrRMfcNJpa — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.

По словам очевидцев, автобус выехал на тротуар и затем врезался в столб. После этого раздались звуки сирен машин экстренных служб и скорой помощи.

Пострадавшие оказались зажаты под автобусом.

Автобус, совершивший наезд, принадлежит туристической компании Tancle Vancouver. Перевозчик пока не дает комментариев по поводу случившегося.

BREAKING: (warning: graphic) man pinned under a tour bus outside Canada Place. Crews working to get him out #yvr pic.twitter.com/TJkw7JtEyl — BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.