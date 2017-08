В канадском Ванкувере туристический автобус въехал в толпу

В центре канадского Ванкувера туристический автобус совершил наезд на толпу пешеходов. По информации канала CTV News , двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Инцидент произошел недалеко от популярной туристической набережной Canada Place. На момент происшествия в автобусе находились 27 пассажиров.