Соцсети о погибшем на МКАД мотоциклисте: был человеком с большой буквы

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Подписчики страницы мотосообщества "Байкеры Минска" в соцсети "ВКонтакте" выражают соболезнования родным и близким мотоциклиста, погибшего в результате аварии этой ночью на МКАД.



© Pixabay Молодой байкер разбился ночью на МКАД

Инцидент произошел после полуночи в воскресенье на 53-м километре внутреннего кольца МКАД. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением мотоцикла, в результате чего совершил наезд на ограждение . В момент аварии с ним была пассажирка. Обоих госпитализировали. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался в больнице.

В группе "Байкеры Минска" мотоциклисты отмечают, что белорус запомнился им хорошим человеком, а весть о его гибели для многих стала шоком.

"Какой ужас, пусть земля тебе будет пухом, ты был Человеком с большой буквы!!!" — написала одна из подписчиц страницы.

В момент аварии с мужчиной находилась его супруга, сообщили участники группы "Байкеры Минска". Мотоциклисты пожелали ей скорейшего выздоровления.

По информации сообщества в соцсести, погибший был не только мужем, но и отцом.

Чтобы оказать материальную помощь близким погибшего, участники группы предложили в понедельник организовать сбор средств.