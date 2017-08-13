|
Соцсети о погибшем на МКАД мотоциклисте: был человеком с большой буквы
13.08.2017 21:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Подписчики страницы мотосообщества
© Pixabay
Инцидент произошел после полуночи в воскресенье на 53-м километре внутреннего кольца МКАД. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением мотоцикла, в результате чего
В группе "Байкеры Минска" мотоциклисты отмечают, что белорус запомнился им хорошим человеком, а весть о его гибели для многих стала шоком.
"Какой ужас, пусть земля тебе будет пухом, ты был Человеком с большой буквы!!!" — написала одна из подписчиц страницы.
В момент аварии с мужчиной находилась его супруга, сообщили участники группы "Байкеры Минска". Мотоциклисты пожелали ей скорейшего выздоровления.
По информации сообщества в соцсести, погибший был не только мужем, но и отцом.
Чтобы оказать материальную помощь близким погибшего, участники группы предложили в понедельник организовать сбор средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Байкеры намерены открыть сбор средств, чтобы оказать материальную помощь семье белоруса, сообщается в соцсетях.
|
Архив (ЧП)
Комментарии