|
Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке
13.08.2017 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Столичные спасатели получили сообщение о том, что в одном из дворов столицы змея укусила десятилетнего ребенка, сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
© Фото: МЧС Беларуси
В начале текущей недели во дворе на улице Кунцевщина дети обнаружили змею и начали с ней играть. Рептилия вела себя спокойно. Но когда один из мальчиков протянул к ней палец, внезапно его атаковала. Испугавшись, ребенок побежал домой. Родители вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС.
Пострадавшего доставили в реанимацию 3-й городской детской больницы. Выяснилось, что напавшая змея — это гадюка обыкновенная. Врачи дали мальчику сыворотку-противоядие.
Юный пациент находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.
Ядовитая змея была поймана, сообщили в МЧС.
В ведомстве также напомнили о приложении для мобильных телефонов "Помощь рядом", в котором можно уточнить, как вести себя в различных экстренных ситуациях.
Это не первый случай обнаружения гадюки в Минске за август. В начале месяца минчанки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизни мальчика ничто не угрожает – он находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.
|
Архив (ЧП)
Комментарии