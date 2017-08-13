Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Столичные спасатели получили сообщение о том, что в одном из дворов столицы змея укусила десятилетнего ребенка, сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

В начале текущей недели во дворе на улице Кунцевщина дети обнаружили змею и начали с ней играть. Рептилия вела себя спокойно. Но когда один из мальчиков протянул к ней палец, внезапно его атаковала. Испугавшись, ребенок побежал домой. Родители вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС.

Пострадавшего доставили в реанимацию 3-й городской детской больницы. Выяснилось, что напавшая змея — это гадюка обыкновенная. Врачи дали мальчику сыворотку-противоядие.

Юный пациент находится под присмотром врачей в медицинском учреждении.

Ядовитая змея была поймана, сообщили в МЧС.

В ведомстве также напомнили о приложении для мобильных телефонов "Помощь рядом", в котором можно уточнить, как вести себя в различных экстренных ситуациях.

Это не первый случай обнаружения гадюки в Минске за август. В начале месяца минчанки нашли в своей плите змею . Инцидент произошел в одном из домов на улице Ландера. Спасатели извлекли гадюку из конфорки при помощи специального инструмента и обезвредили.