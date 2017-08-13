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Автобус с туристами врезался в мост в Риме: пострадали 18 человек

14.08.2017 08:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Автобус, перевозивший туристов из Великобритании и Франции, врезался в мост на юге Рима, передают итальянские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Автобус с туристами врезался в мост в Риме: пострадали 18 человек
© Sputnik/ Ирина Грамович
Пассажирский автобус PolskiBus перевернулся на юго-востоке Польши

Авария произошла накануне днем. Согласно предварительным данным, водитель не рассчитал, что нижняя кромка моста на 50 сантиметров ниже, чем крыша автобуса, и допустил столкновение.

Ударом смяло первые четыре ряда сидений автобуса. В результате пострадали 18 британских и французских туристов. 13 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель автобуса, не являющийся гражданином Италии, чудом избежал травм. Полицейские, прибывшие на место происшествия, отправили его на экспертизу на предмет обнаружения в крови наркотиков или алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария случилась из-за того, что водитель не учел высоту управляемого им транспортного средства.

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