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Трое стрелявших в посетителей кафе "Стамбул" в Буркина-Фасо убиты
14.08.2017 08:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Три человека расстреляли посетителей кафе в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, передает
© AFP/ Jonathan NACKSTRAND
Инцидент произошел в ночь на понедельник. К кафе "Стамбул" подъехали трое мужчин и открыли огонь по посетителям, которые находились на террасе.
Всего в ходе нападения на кафе погибли 17 человек и 8 получили ранения. Несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.
Прибывшие на место сотрудники армейских подразделений начали спецоперацию, в ходе которой нападавшие были ликвидированы.
Ранее власти страны не исключили, что нападение можно считать терактом, так как не исключается, что трое мужчин, стрелявших по посетителям кафе, были джихадистами.
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В результате ЧП погибли 17 человек, восемь госпитализированы, власти страны не исключают, что нападение было терактом.
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