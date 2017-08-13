МИНСК, 14 авг — Sputnik. Три человека расстреляли посетителей кафе в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, передает Sputnik International со ссылкой на правоохранительные органы страны.



© AFP/ Jonathan NACKSTRAND Неизвестный открыл стрельбу в здании профсоюзов в Швеции

Инцидент произошел в ночь на понедельник. К кафе "Стамбул" подъехали трое мужчин и открыли огонь по посетителям, которые находились на террасе.

Всего в ходе нападения на кафе погибли 17 человек и 8 получили ранения. Несколько пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

Прибывшие на место сотрудники армейских подразделений начали спецоперацию, в ходе которой нападавшие были ликвидированы.

Ранее власти страны не исключили, что нападение можно считать терактом, так как не исключается, что трое мужчин, стрелявших по посетителям кафе, были джихадистами.