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Не менее 60 детей погибли без кислорода в индийской больнице

14.08.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Не менее 60 детей погибли в больнице в индийском штате Уттар-Прадеш из-за утечки кислорода, передает Sputnik International со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в конце минувшей недели BRD Medical College в городе Горакхпур. Якобы организация, ответственная за поставку кислорода в медучреждение, перекрыла его доступ за долги, которые составляют около 100 тысяч долларов.

Не менее 60 детей погибли без кислорода в индийской больнице
© Pixabay
Маленький ребенок умер от пневмонии, пока его родители пили

В результате погибли 60 детей. Ранее сообщалось о том, что умерли не менее 30 детей в течение 48 часов.

Власти штата инициировали расследование по поводу заключения контрактов по поставкам кислорода. Стало известно, что руководству страны докладывали о недостатке кислорода, однако начальство не обратило на это внимание.

Глава больницы Раджив Мисра был отстранен от руководства в минувшую субботу.

В свою очередь власти штата отметили, что гибель детей не связана с перебоями в подаче кислорода. По их словам, долг за кислород уже наполовину погашен.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что у медучреждения был крупный долг перед поставщиком кислорода, однако региональные власти это опровергают.

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