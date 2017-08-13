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Не менее 60 детей погибли без кислорода в индийской больнице
14.08.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Не менее 60 детей погибли в больнице в индийском штате Уттар-Прадеш из-за утечки кислорода, передает
Инцидент произошел в конце минувшей недели BRD Medical College в городе Горакхпур. Якобы организация, ответственная за поставку кислорода в медучреждение, перекрыла его доступ за долги, которые составляют около 100 тысяч долларов.
В результате погибли 60 детей. Ранее сообщалось о том, что умерли не менее 30 детей в течение 48 часов.
Власти штата инициировали расследование по поводу заключения контрактов по поставкам кислорода. Стало известно, что руководству страны докладывали о недостатке кислорода, однако начальство не обратило на это внимание.
Глава больницы Раджив Мисра был отстранен от руководства в минувшую субботу.
В свою очередь власти штата отметили, что гибель детей не связана с перебоями в подаче кислорода. По их словам, долг за кислород уже наполовину погашен.
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Сообщается, что у медучреждения был крупный долг перед поставщиком кислорода, однако региональные власти это опровергают.
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