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Неосторожно покурил: мужчину из пожара доставили в реанимацию

14.08.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. С предварительным диагнозом — отравление продуктами горения — был доставлен в реанимацию Борисовской центральной районной больницы местный житель.

Неосторожно покурил: мужчину из пожара доставили в реанимацию
© YouTube / МЧС Минск
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Сообщение о загорании жилого дома поступило в службу спасения в 10:06 в воскресенье, рассказали в Управлении МЧС по Минской области.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что из окна жилого дома идет дым. В комнате спасатели обнаружили мужчину 1960 года рождения и передали его медикам.

Огонь повредил постельные принадлежности и пол на площади одного квадратного метра, рассказали в областном МЧС. Причина пожара устанавливается, но основная рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о возгорании в жилом доме в Борисове поступило спасателям утром в воскресенье; от огня, помимо хозяина дома, пострадали постель и небольшая площадь пола.

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