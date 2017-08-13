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В Могилеве житель Чаус разбил витрину универмага

14.08.2017 10:06 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве хулиган разбил стеклянную витрину Центрального универмага. По словам представителей ЦУМа, это произошло 14 августа около 02.00, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Оперативники быстро выяснили, что витрину разбил 21-летний житель Чаус, который работает строителем в одной из фирм города. Молодой человек перебрал с алкоголем и таким образом решил продемонстрировать приятелю свою физическую силу. Витрину ЦУМа он разбил камнем.

Ранее молодого человека уже задерживали за совершение мелкого хулиганства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Нарушителю грозит наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы сроком на 3 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Молодой мужчина перебрал с алкоголем и бросил в стекло камень.

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