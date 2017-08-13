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Три мотоциклиста погибли на дорогах Беларуси за минувшие выходные
14.08.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг — Sputnik. Три мотоциклиста погибли в дорожно-транспортных происшествия в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Во всех трех случаях мужчины по предварительной версии не справились управлением и допустили столкновение в двух случаях — с металлическим ограждением — и в одном с деревом, растущим у дороги.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске в ночь на воскресенье
С разницей в 40 минут аналогичное
Третье смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло во второй половине дня в воскресенье около деревни Старомлыны Дрогичинского района Брестской области. Житель деревни Здитово, управляя мотоциклом, ударился в металлическое ограждение моста и погиб. Ему было 47 лет.
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Двое – в Минске и Дрогичинском районе - влетели в металлические ограждения, еще один – в Узденском районе – врезался в дерево.
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