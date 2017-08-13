Три мотоциклиста погибли на дорогах Беларуси за минувшие выходные

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Три мотоциклиста погибли в дорожно-транспортных происшествия в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Во всех трех случаях мужчины по предварительной версии не справились управлением и допустили столкновение в двух случаях — с металлическим ограждением — и в одном с деревом, растущим у дороги.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: два маленьких ребенка пострадали в ДТП в Брестской области

В Минске в ночь на воскресенье разбился мужчина 1983 года рождения . Он ехал по внутреннему кольцу МКАД и ударился о разделительное ограждение. С ним ехала жена. Обоих госпитализировали, однако в 9.00 в воскресенье медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

С разницей в 40 минут аналогичное ДТП произошло возле деревни Наднеман Узденского района Минской области. Как сообщает пресс-служба МВД, "в 02:00 житель деревни Самуэлево Минского района, 1998 года рождения, управляя мотоциклом, выехал за пределы проезжей части и ударился в дерево". Водителя и 20-летнего пассажира, который ехал с ним, госпитализировали. Как и в первом случае, утром в 9:05 мужчина умер в больнице.

Третье смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло во второй половине дня в воскресенье около деревни Старомлыны Дрогичинского района Брестской области. Житель деревни Здитово, управляя мотоциклом, ударился в металлическое ограждение моста и погиб. Ему было 47 лет.