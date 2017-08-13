На пожаре под Молодечно погибли мать и сын

В ночь на 13 августа спасателям поступил звонок о пожаре в деревне Костюшки Молодечненского района. В сгоревшем доме нашли тела пенсионерки и ее сына, сообщает Минское областное управление МЧС.





Пожарных вызвала соседка примерно в три часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, в доме уже обрушилась крыша. Под завалами нашли погибшими 65-летнюю хозяйку и ее 43-летнего сына.



Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.