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На пожаре под Молодечно погибли мать и сын
В ночь на 13 августа спасателям поступил звонок о пожаре в деревне Костюшки Молодечненского района. В сгоревшем доме нашли тела пенсионерки и ее сына, сообщает Минское областное управление МЧС.
Пожарных вызвала соседка примерно в три часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, в доме уже обрушилась крыша. Под завалами нашли погибшими 65-летнюю хозяйку и ее 43-летнего сына.
Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
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Соседи заметили горящий дом примерно в три часа ночи. Спасти людей не удалось.
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Архив (ЧП)
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