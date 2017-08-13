Задержания наркодилеров в Минской области: операция длилась 9 дней

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минской области выявили сеть распространения амфетамина и гашиша, сообщили в УВД столичного региона.

"Операция по выявлению и задержанию закладчиков наркотиков продолжалась девять дней. С поличным задержаны восемь человек", — сообщил начальник УНиПТЛ УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович.



© Sputnik Табылды Кадырбеков Россиянину дали 14 лет за торговлю наркотиками в Беларуси

По его словам, у преступной группы изъято наркотиков на сумму более 200 000. Подозреваемые получали наркозелье из интернет-магазина и распространяли его посредством закладок в условленных местах, рассказал собеседник Sputnik.

По его словам, первыми были задержаны 19-летние минчане, которые являлись оптовыми дилерами психотропов. Накануне задержания они сделали около 60 закладок.

"В тайниках оперативники нашли почти два килограмма амфетамина и свыше 800 граммов гашиша", — сказал Сильвестрович.

Потом были задержаны еще 6 фигурантов — 33-летний житель Пуховичского района и пять минчан в возрасте от 21 до 25 лет, уточнил начальник управления.

"Они фасовали товар на мелкие дозы и делали закладки для непосредственных потребителей. У всех при себе и в оборудованных тайниках также были найдены психотропы и наркотики", — отметил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что преступная деятельность осуществлялась в Минском районе, основными покупателями наркотиков были жители столицы, а все задержанные работали на один и тот же интернет-магазин.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" Уголовного кодекса Беларуси, им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сказал представитель УВД.