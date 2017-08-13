В Дрибине утонул 14-летний школьник, который отдыхал на реке с родителями

В Дрибине 13 августа в реке Бася утонул 14-летний мальчик. Школьник отдыхал с родителями.



Фото: sk.gov.by

Семья приехала из деревни Пудовня Дрибинского района. Около 13.40, пока все были на суше, подросток ходил вдоль берега. Плавать он не умел.

— Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез, после чего отец пытался спасти сына, но не смог — течение было сильным. Спустя примерно 30 минут тело мальчика обнаружил и извлек из воды отдыхавший рядом мужчина, — сообщили в Следственном комитете.

Следствие проводит проверку и просит родителей следить за детьми на водоемах, рассказывать им об опасности несоблюдения мер предосторожности.