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В Дрибине утонул 14-летний школьник, который отдыхал на реке с родителями
В Дрибине 13 августа в реке Бася утонул 14-летний мальчик. Школьник отдыхал с родителями.
Семья приехала из деревни Пудовня Дрибинского района. Около 13.40, пока все были на суше, подросток ходил вдоль берега. Плавать он не умел.
— Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез, после чего отец пытался спасти сына, но не смог — течение было сильным. Спустя примерно 30 минут тело мальчика обнаружил и извлек из воды отдыхавший рядом мужчина, — сообщили в Следственном комитете.
Следствие проводит проверку и просит родителей следить за детьми на водоемах, рассказывать им об опасности несоблюдения мер предосторожности.
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Отец пытался спасти мальчика, но не смог. Ребенок не умел плавать.
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Архив (ЧП)
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