Разбившийся в Дрогичинском районе мотоциклист был без шлема

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Погибший в Дрогичинском районе мотоциклист был без шлема, а на разбившемся под Уздой водителе мотоцикла шлем был расстегнут, сообщили подробности в УГАИ МВД.

В минувшие сутки на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое мотоциклистов. В ночь на воскресенье возле деревни Наднеман Узденского района Минской области 19-летний водитель Suzuki GSX750F на закруглении дороги не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в придорожное дерево. Его вместе с пассажиром доставили в Узденскую больницу, где в 09:05 водитель скончался. Прав на управление мотоциклом у водителя не было.

"Водитель был в не застегнутом мотошлеме, пассажир без шлема", — уточнила старший инспектор УГАИ МВД Анна Банадык.

На погибшем в Дрогичинском районе Брестской области 47-летнем водителе мотоцикла "Ямаха" шлема не было вовсе. В 16:30 в воскресенье на автодороге Р-136 Войтешин-Хомск-Дрогичи он не справился с управлением мотоцикла и наехал на мостовое ограждение реки Ясельда. Мужчина погиб на месте.

Кроме того, в Минске погиб 33-летний мужчина. В ночь на воскресенье он ехал на мотоцикле "Сузуки SV1000" по внутреннему кольцу МКАД и наехал на разделительное ограждение, после чего его мотоцикл упал на проезжую часть. Минчанина и его жену с травмами доставили в больницу, где утром медики констатировали смерть мужчины.

За 7 месяцев текущего года в стране было зарегистрировано 175 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 25 человек погибли и 165 получили травмы, напомнили в ГАИ.

При этом по вине самих мотоциклистов и скутеристов совершено 108 ДТП, в которых 16 человек получили смертельные травмы и 102 человека были травмированы.

В летний период Госавтоинспекция уделяет особое внимание мотоциклистам.

"За время последней отработки, которая прошла в прошлые выходные, мотопатрули и экипажи ГАИ выявили более тысячи нарушений, совершенных водителями мототранспорта. Пресечено 56 фактов управления мотоциклами и мопедами в состоянии опьянения, задержаны 136 водителей, управлявших мототранспортом, не имя на то соответствующего права", — рассказала Банадык.

Рейды будут продолжены. По словам представителя УГАИ, в отработках задействован весь служебный мототранспорт ГАИ. Инспекторы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, исключение из участия в дорожном движении водителей, не имеющих права управления и находящихся в состоянии опьянения, выявление конструктивно измененной, незарегистрированной в установленном порядке мототехники.