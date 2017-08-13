В Москве задержаны 2 террориста-смертника и эмиссар ИГИЛ

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Спецслужбы РФ сообщают о задержании в Москве членов террористической группы, в том числе куратора подготовки преступления — эмиссар ИГИЛ, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.



ФСБ РФ ФСБ показала, как задержали брата подозреваемого в теракте в Петербурге

По информации ФСБ, ячейка запрещенной организации "Исламское государство" планировала совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках города Москвы с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности.

ЦОС ФСБ РФ проинформировал, что террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.

"Готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство", в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. — руководитель школы подрывников ИГИЛ", — отмечается в сообщении ФСБ.

В рамках спецоперации в Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Один из задержанных — руководитель школы подрывников ИГИЛ.