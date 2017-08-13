ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве задержаны 2 террориста-смертника и эмиссар ИГИЛ

14.08.2017 13:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Спецслужбы РФ сообщают о задержании в Москве членов террористической группы, в том числе куратора подготовки преступления — эмиссар ИГИЛ, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

В Москве задержаны 2 террориста-смертника и эмиссар ИГИЛ
ФСБ РФ
ФСБ показала, как задержали брата подозреваемого в теракте в Петербурге

По информации ФСБ, ячейка запрещенной организации "Исламское государство" планировала совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках города Москвы с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности.

ЦОС ФСБ РФ проинформировал, что террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.

"Готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство", в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. — руководитель школы подрывников ИГИЛ", — отмечается в сообщении ФСБ.

В рамках спецоперации в Подмосковье выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Один из задержанных — руководитель школы подрывников ИГИЛ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФСБ РФ пресекла теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разбившийся в Дрогичинском районе мотоциклист был без шлема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика