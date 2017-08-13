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Дорожные итоги выходных: четыре человека погибли, 24 травмированы

14.08.2017 14:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг — Sputnik. Четыре человека погибли на дорогах Беларуси в минувшие выходные, рассказали Sputnik в УГАИ Министерства внутренних дел Беларуси.

Дорожные итоги выходных: четыре человека погибли, 24 травмированы
© Sputnik / Виктор Толочко
Разбившийся в Дрогичинском районе мотоциклист был без шлема

Трое из них были мотоциклистами, которые допустили столкновение с придорожными конструкциями и деревом, и разбились. Один скончался на месте, смерть двух других медики констатировали в больницах Минска и Узды. Причем погибший под Уздой 19-летний водитель мотоцикла был в незастегнутом мотошлеме, а разбившийся в Дрогичинском районе после столкновения с ограждением моста 47-летний мужчина и вовсе был без шлема.

Кроме того, вечером в субботу около Борисова погибла женщина, которая стояла на проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами. Ее сбил 27-летний житель Жодино, который ехал на автомобиле Ford Mondeo по автодороге Слобода — Новосады в сторону Борисова.

"За пятницу и выходные дни в республике произошло 698 ДТП с материальным ущербом. Совершено 25 ДТП, в которых четыре человека погибли, 24 получили травмы", — уточнила старший инспектор УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

Кроме того, инспекторы задержали 267 нетрезвых водителей, выписали 2820 штрафов за превышение скоростных режимов. Наказывали и пешеходов: за минувшие три дня к административной ответственности были привлечены 1779 пеших участников дорожного движения. В том числе  408 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Троих из четырех погибших в ДТП были мотоциклистами, которые не справились с управлением и столкнулись с придорожным препятствием; четвертой жертвой оказалась...

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