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Милиция ищет в Витебске укушенного за колено опасного грабителя

14.08.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Правоохранители разыскивают в Витебске мужчину, который подозревается в ограблении местной жительницы, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Милиция ищет в Витебске укушенного за колено опасного грабителя
© Фото: facebook Светланы Сахаровой
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Инцидент в областном центре произошел 27 июля: около 23:45 на улице 10-я Полоцкая на 56-летнюю женщину напал неизвестный, который пытался вырвать у нее сумку и нанес витебчанке несколько порезов.

"Несмотря на полученные телесные повреждения, женщина оказала сопротивление напавшему: смогла распылить перцовый баллончик ему в лицо, а, когда он прижал ее руку с баллончиком к земле – укусить мужчину за колено", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что в итоге грабитель сумел завладеть сумкой – позже ее нашли на территории храма святой Ефросинии Полоцкой.

По факту Витебским городским отделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего). Сейчас милиция разыскивает злоумышленника – мужчину в возрасте около 35 лет, имеющего рост 170-175 сантиметров и худощавое телосложение, его зафиксировали видеокамеры наблюдения в магазине "Евроопт" на улице Титова. 

В СК просят граждан, которым что-либо известно о грабеже или личности подозреваемого, обратиться в милицию. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Неизвестный напал на женщину в частном секторе поздно вечером и, избив витебчанку, украл у нее сумку.

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