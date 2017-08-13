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Первое не понравилось: подросток висел на балконе для нескольких фото

14.08.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Стали известны подробности нашумевшего в понедельник инцидента о том, как подросток свешивался с балкона многоэтажного дома в Минске ради эффектных фотографий.

Первое не понравилось: подросток висел на балконе для нескольких фото
© Фото: Facebook / Елена Крашевская
Фотофакт: как дети ради селфи свешиваются с балконов

Минчане начали обсуждать в понедельник снимок столичной пиарщицы Елены Крашевской, которая опубликовала фото с двумя подростками, один из которых повис на ограждении балкона 26-го этажа, а второй его фотографирует.

"И знаете, первое фото ему не понравилось, он потом еще второй раз перелазил. Может, был и дубль три. Не знаю, я спешила", – рассказала подробности очевидица произошедшего.

По словам Крашевской, дети вряд ли живут в тех домах на улице Богдановича – члены чата в Viber жильцов микрорайона их не узнали. Однако эффектные фото подростки делали на общественном балконе – куда из подъезда выйти достаточно легко.

В столичном ГУВД также прокомментировали произошедшее. Так, за поступок несовершеннолетних ответственность несут их родители, ведь подобные "шалости" – признак ненадлежащего воспитания детей. В милиции призвали родителей внимательнее относиться к увлечениям несовершеннолетних.

Личности подростков еще не установлены. Если милиция выяснит, кто они, их могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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Подросток фотографировался, свесившись с балкона 26-го этажа дома на улице Богдановича в Минске.

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