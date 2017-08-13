Первое не понравилось: подросток висел на балконе для нескольких фото

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Стали известны подробности нашумевшего в понедельник инцидента о том, как подросток свешивался с балкона многоэтажного дома в Минске ради эффектных фотографий.

Минчане начали обсуждать в понедельник снимок столичной пиарщицы Елены Крашевской, которая опубликовала фото с двумя подростками, один из которых повис на ограждении балкона 26-го этажа, а второй его фотографирует.

"И знаете, первое фото ему не понравилось, он потом еще второй раз перелазил. Может, был и дубль три. Не знаю, я спешила", – рассказала подробности очевидица произошедшего.

По словам Крашевской, дети вряд ли живут в тех домах на улице Богдановича – члены чата в Viber жильцов микрорайона их не узнали. Однако эффектные фото подростки делали на общественном балконе – куда из подъезда выйти достаточно легко.

В столичном ГУВД также прокомментировали произошедшее. Так, за поступок несовершеннолетних ответственность несут их родители, ведь подобные "шалости" – признак ненадлежащего воспитания детей. В милиции призвали родителей внимательнее относиться к увлечениям несовершеннолетних.

Личности подростков еще не установлены. Если милиция выяснит, кто они, их могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.