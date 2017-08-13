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Тысячи индеек умерли в Тамбовской области, испугавшись ящерицы
14.08.2017 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Более 2,8 тысячи индеек умерли на ферме в Тамбовской области из-за испуга, сообщила в понедельник страховая компания "РСХБ-Страхование".
Поголовье птиц ООО "Тамбовская индейка" общей численностью было застраховано от болезни, пожара, отравления, несчастного случая и стихийных бедствий. Всего обществу страховщики из-за инцидента выплатили 1,57 миллиона российских рублей (более 26 тысяч долларов США).
"Причиной гибели 2 848 голов застрахованных животных стала асфиксия в результате отека легких из-за большого скопления птицы в одном месте на почве испуга от пресмыкающегося", – говорится в сообщении компании.
Там также отмечается, что дикое животное смогло проникнуть в корпус, где содержались птицы.
Как сообщают местные СМИ, причиной гибели индеек стала обыкновенная ящерица, которая пробралась в здание.
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Всего сельскохозяйственному предприятию страховщики из-за инцидента выплатили более 26 тысяч долларов США.
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