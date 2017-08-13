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После ливней потоки грязи смыли сотни домов в Сьерра-Леоне: более 300 погибших, в том числе дети
Утром в понедельник, 14 августа, после продолжительных ливней на пригород столицы Сьерра-Леоне обрушились потоки грязи, которые смыли сотни домов. По данным на 17.00 по минскому времени, погибли более 300 человек.
Жертвами оползня в городке Риджент на окраине Фритауна, столицы Сьерра-Леоне, стали по меньшей мере три сотни человек, в том числе дети, передает агентство
По словам вице-президента страны Виктора Фо, которого цитирует агентство Reuters, погибли сотни человек, точное количество чиновник назвать не смог. По его словам, в районе стихийного бедствия было большое количество незаконных построек, в которых жили люди.
Катастрофа произошла утром в понедельник, 14 августа, когда после ночного ливня потоки грязи обрушились на местечко. По данным на 17.00 мск, количество погибших превысило 300 человек, среди них десятки детей, однако это не окончательные цифры, спасательная операция продолжается.
По данным местной неправительственной организации Society 4 Climate Change Communication (S4CCC-SL), двести тел погибших уже доставлены в морг. Без крыши над головой остались более двух тысяч человек, чьи дома смыло потоками грязи.
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Без крыши над головой остались более двух тысяч человек, чьи дома смыло потоками грязи.
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