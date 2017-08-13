Гадюка под Рогачевом укусила 7-летнюю девочку из России

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Семилетняя девочка пострадала от укуса гадюки в Рогачевском районе, сообщила газета " Свабоднае слова ".



© Sputnik Валерий Мельников Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке

Инцидент произошел вблизи города в садовом товариществе "Оптик". Пострадавший ребенок приехал из РФ к бабушке в гости.

По информации заместителя главного врача Рогачевской центральной районной больницы Валентины Чеваньковой, девочка была помещена в реанимационное отделение ЦРБ, а затем ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу.

Медики напомнили, что при укусах змей гражданам следует оперативно обратиться за помощью в ближайшую больницу. До приезда скорой наложить на конечность жгут.