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Гадюка под Рогачевом укусила 7-летнюю девочку из России

14.08.2017 18:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Семилетняя девочка пострадала от укуса гадюки в Рогачевском районе, сообщила газета "Свабоднае слова".

Гадюка под Рогачевом укусила 7-летнюю девочку из России
© Sputnik Валерий Мельников
Гадюка укусила ребенка возле подъезда в Каменной Горке

Инцидент произошел вблизи города в садовом товариществе "Оптик". Пострадавший ребенок приехал из РФ к бабушке в гости. 

По информации  заместителя главного врача Рогачевской центральной районной больницы Валентины Чеваньковой, девочка была помещена в реанимационное отделение ЦРБ, а затем ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу.

Медики напомнили, что при укусах змей гражданам следует оперативно обратиться за помощью в ближайшую больницу. До приезда скорой наложить на конечность жгут.

 
Теги: Минск
 
 
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Ребенок был помещен в реанимационное отделение ЦРБ, а затем его перевели в Гомельскую областную клиническую больницу.

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