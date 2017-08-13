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Гадюка под Рогачевом укусила 7-летнюю девочку из России
14.08.2017 18:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Семилетняя девочка пострадала от укуса гадюки в Рогачевском районе, сообщила газета "
© Sputnik Валерий Мельников
Инцидент произошел вблизи города в садовом товариществе "Оптик". Пострадавший ребенок приехал из РФ к бабушке в гости.
По информации заместителя главного врача Рогачевской центральной районной больницы Валентины Чеваньковой, девочка была помещена в реанимационное отделение ЦРБ, а затем ее перевели в Гомельскую областную клиническую больницу.
Медики напомнили, что при укусах змей гражданам следует оперативно обратиться за помощью в ближайшую больницу. До приезда скорой наложить на конечность жгут.
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Ребенок был помещен в реанимационное отделение ЦРБ, а затем его перевели в Гомельскую областную клиническую больницу.
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