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Нетрезвый водитель на Mercedes вылетел в кювет на МКАД
14.08.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил ранения и был госпитализирован в результате опрокидывания машины возле МКАД, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла около полудня 14 августа на местном проезде со стороны Большое Стиклево у 9-го километра МКАД.
"Водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывания машины в кювет", – сказала Сильченко.
Мужчина, который на момент ДТП был пьян (2,75 промилле), получил в аварии травмы и был госпитализирован.
В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ Минского района проводят проверку.
В Госавтоинспекции напомнили, что за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
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Мужчине за совершенное ДТП грозит крупный штраф и лишение прав на три года.
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