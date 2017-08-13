Нетрезвый водитель на Mercedes вылетел в кювет на МКАД

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил ранения и был госпитализирован в результате опрокидывания машины возле МКАД, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



© Sputnik / Виктор Толочко Дорожные итоги выходных: четыре человека погибли, 24 травмированы

Авария произошла около полудня 14 августа на местном проезде со стороны Большое Стиклево у 9-го километра МКАД.

"Водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывания машины в кювет", – сказала Сильченко.

Мужчина, который на момент ДТП был пьян (2,75 промилле), получил в аварии травмы и был госпитализирован.

В настоящее время по факту аварии сотрудники ГАИ Минского района проводят проверку.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения в Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.