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Минчанин погиб в жутком ДТП с краном в Бобруйске
14.08.2017 19:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Житель Минска погиб в результате ДТП в Бобруйске: его легковой автомобиль BMW врезался в автокран, сообщила газета "
ГАИ Минского района
Авария произошла в 09:15 понедельника 14 августа на развязке Глусского шоссе и кольцевой дороги.
По информации издания, 32-летний минчанин, находившийся за рулем BMW, внезапно выехал на встречную полосу, где врезался в автокран МАЗ.
В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия, его тело из салона машины пришлось доставать спасателям.
В настоящее время сотрудники ОГАИ Бобруйского РОВД проводят по факту аварии проверку.
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Мужчина, находившийся за рулем BMW, внезапно выехал на встречную полосу, где врезался в автокран МАЗ.
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