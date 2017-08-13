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Минчанин погиб в жутком ДТП с краном в Бобруйске

14.08.2017 19:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Житель Минска погиб в результате ДТП в Бобруйске: его легковой автомобиль BMW врезался в автокран, сообщила газета "Вечерний Бобруйск" со ссылкой на отдел ГАИ Бобруйского РОВД.

Минчанин погиб в жутком ДТП с краном в Бобруйске
ГАИ Минского района
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Авария произошла в 09:15 понедельника 14 августа на развязке Глусского шоссе и кольцевой дороги.

По информации издания, 32-летний минчанин, находившийся за рулем BMW, внезапно выехал на встречную полосу, где врезался в автокран МАЗ.

В результате столкновения мужчина скончался на месте происшествия, его тело из салона машины пришлось доставать спасателям.

В настоящее время сотрудники ОГАИ Бобруйского РОВД проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, находившийся за рулем BMW, внезапно выехал на встречную полосу, где врезался в автокран МАЗ.

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