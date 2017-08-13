|
Чубакка поколотил сноубордом работника курорта в Австралии
14.08.2017 19:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Работник горнолыжного курорта в Новом Уэльсе (Австралия) получил травмы в результате нападения одного из отдыхающих, переодетого в костюм Чубакки из киносаги "Звездные войны", сообщила газета
По информации издания, на сотрудника курорта в Требдо напал 51-летний мужчина, которому запретили кататься со склонов в подобном облачении.
Разгневанный сноубордист избил доской технического работника курорта, нанеся ему травму головы и выбив несколько зубов.
Полиция арестовала дебошира, ему уже предъявлено обвинение в совершении нападения. Сноубордиста отпустили под залог до заседание суда, которое пройдет 6 сентября.
По данным издания, в качестве ограничительной меры хулигану запрещено приближаться к курорту Требдо ближе, чем на 15 километров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве ограничительной меры хулигану запрещено приближаться к курорту Требдо ближе, чем на 15 километров.
|
Архив (ЧП)
Комментарии