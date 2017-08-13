Чубакка поколотил сноубордом работника курорта в Австралии

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Работник горнолыжного курорта в Новом Уэльсе (Австралия) получил травмы в результате нападения одного из отдыхающих, переодетого в костюм Чубакки из киносаги "Звездные войны", сообщила газета The Daily Telegraph .

По информации издания, на сотрудника курорта в Требдо напал 51-летний мужчина, которому запретили кататься со склонов в подобном облачении.

Разгневанный сноубордист избил доской технического работника курорта, нанеся ему травму головы и выбив несколько зубов.

Полиция арестовала дебошира, ему уже предъявлено обвинение в совершении нападения. Сноубордиста отпустили под залог до заседание суда, которое пройдет 6 сентября.

По данным издания, в качестве ограничительной меры хулигану запрещено приближаться к курорту Требдо ближе, чем на 15 километров.