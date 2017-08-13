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В Могилевской области за день обнаружили гранату на мелководье и тротиловые шашки на краю деревни
В Белыничском районе 12 августа мужчина на мелководье наткнулся на гранату. А в Быховском районе на краю деревни во время распилки деревьев обнаружили 8 тротиловых шашек. Все опасные находки уничтожили саперы,
Гранату на озере около деревни Заозерье Белыничского района нашел один из отдыхающих. В тот день на берегу было несколько сотен людей. Мужчина зашел в воду по колено, когда зацепился за что-то ногой. Сначала мужчине показалось, что это простой камень, однако, подняв находку, он понял, что держит в руках гранату.
Не вызывая паники, он вынес взрывоопасный предмет на безопасное расстояние от озера. К приезду саперов милиционеры оцепили место пляжа, где была найдена граната.
В гранате не было ни скобы, ни чеки, поэтому она представляла собой огромную опасность — любое механическое воздействие могло привести к взрыву.
— Это была ручная граната РГ-42 времен Великой Отечественной войны, — сказал старший лейтенант саперно-пиротехнической группы войсковой части 6713 Юрий Коршунов. — В свое время граната была взведена в боевое положение, но по неизвестным причинам ее взрыва не произошло.
Тремя часами ранее эта же саперно-пиротехническая группа выезжала по вызову в деревню Прибор Быховского района. Там во время распилки деревьев, поваленных на окраине деревни, рабочие увидели предмет, похожий на кусок мыла, и предположили, что это может быть тротиловая шашка.
Прибывшие на место саперы обследовали территорию и нашли шесть 400-граммовых, две 200-граммовых тротиловых шашки и крышку от мины. Все это оказалось составной частью противотанковой мины времен Великой Отечественной войны.
Все взрывоопасные предметы были уничтожены на безопасных расстояниях от населенных пунктов.
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Саперы уничтожили все опасные находки времен Великой Отечественной войны.
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