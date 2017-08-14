ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул 2"

14.08.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Каскадер погиб во время съемок продолжения фильма "Дэдпул" в Ванкувере в Канаде.

Женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул 2"
© Фото: Marvel/Fox
"Дэдпул": почему фильмы о супергероях больше можно не снимать?

По данным канадской полиции, женщина получила смертельные травмы при выполнении трюка на мотоцикле.

Как сообщают местные СМИ, каскадер потеряла контроль над байком и вылетела из окна дома, где происходили съемки.

Фильм "Дэдпул 2" станет 12-м фильмом из популярной киносерии о супергероях "Люди Икс".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каскадер потеряла контроль над байком и вылетела из окна дома, где происходили съемки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Оползень в Сьерра-Леоне убил более 310 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика