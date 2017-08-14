МИНСК, 14 авг – Sputnik. Каскадер погиб во время съемок продолжения фильма "Дэдпул" в Ванкувере в Канаде.

По данным канадской полиции, женщина получила смертельные травмы при выполнении трюка на мотоцикле.

Как сообщают местные СМИ, каскадер потеряла контроль над байком и вылетела из окна дома, где происходили съемки.

Фильм "Дэдпул 2" станет 12-м фильмом из популярной киносерии о супергероях "Люди Икс".