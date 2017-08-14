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Женщина-каскадер погибла на съемках фильма "Дэдпул 2"
14.08.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Каскадер погиб во время съемок продолжения фильма "Дэдпул" в Ванкувере в Канаде.
© Фото: Marvel/Fox
По данным канадской полиции, женщина получила смертельные травмы при выполнении трюка на мотоцикле.
Как сообщают местные СМИ, каскадер потеряла контроль над байком и вылетела из окна дома, где происходили съемки.
Фильм "Дэдпул 2" станет 12-м фильмом из популярной киносерии о супергероях "Люди Икс".
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Каскадер потеряла контроль над байком и вылетела из окна дома, где происходили съемки.
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