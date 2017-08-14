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Машина сбила женщину с 7-летним ребенком в Новополоцке

14.08.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Женщина и семилетний ребенок пострадали в результате ДТП в Новополоцке – их на пешеходном переходе сбил автомобиль Renault, сообщил телеканал "Вектор".

Машина сбила женщину с 7-летним ребенком в Новополоцке
© Фото: Вечерний Бобруйск
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Авария произошла около 11:00 в понедельник на улице Молодежной в районе магазина "Детский мир".

"Полная картина данного ДТП пока еще не ясна, все обстоятельства еще не установлены", – сказал в эфире канала начальник отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Александр Коротченко.

Он также уточнил, что наезд был совершен, когда женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

В настоящее время Новополоцкая ГАИ проводит по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Оба пострадавших были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

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