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Машина сбила женщину с 7-летним ребенком в Новополоцке
14.08.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Женщина и семилетний ребенок пострадали в результате ДТП в Новополоцке – их на пешеходном переходе сбил автомобиль Renault, сообщил телеканал "Вектор".
Авария произошла около 11:00 в понедельник на улице Молодежной в районе магазина "Детский мир".
"Полная картина данного ДТП пока еще не ясна, все обстоятельства еще не установлены", – сказал в эфире канала начальник отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Александр Коротченко.
Он также уточнил, что наезд был совершен, когда женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Оба пострадавших были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.
В настоящее время Новополоцкая ГАИ проводит по факту ДТП проверку.
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Оба пострадавших были доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.
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