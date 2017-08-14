ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-чемпион России по гольфу отрезал голову своей маме

14.08.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Бывший чемпион России по гольфу Артем Нестеров подозревается жестоком убийстве совей матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 11 августа в поселке Ерино в поселении Рязанское под Москвой. Об убийстве в полицию сообщила сестра Нестерова.

"Она рассказала, что ей позвонила жена брата, которой до этого позвонил сам Нестеров и сообщил, что убил свою мать. Полицейские немедленно отправились на место происшествия, где обнаружили обезглавленное тело 56-летней матери Артема Нестерова", — рассказал источник.

По его словам, задержание Нестерова произошло на следующий день. Спортсмен сознался в совершении преступления. Он рассказал, что сначала задушил мать, а потом обезглавил ее кухонным ножом. Причины, по которым Нестеров, совершил убийство пока неизвестны.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания 38-летнего мужчины по подозрению в убийстве 56-летней матери в поселении Рязанское, однако не уточнили его имя.

В Следственном комитете РФ добавили, что мужчина во время допроса признал вину и уже взят под стражу, однако также не уточнила его имя.

Нестеров стал чемпионом России по гольфу в 2002 году. Сейчас он работает инструктором по гольфу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совершив преступление, спортсмен рассказал обо всем своей жене. Мужчину задержали на следующий день.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилевской области за день обнаружили гранату на мелководье и тротиловые шашки на краю деревни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика