Экс-чемпион России по гольфу отрезал голову своей маме

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Бывший чемпион России по гольфу Артем Нестеров подозревается жестоком убийстве совей матери, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 11 августа в поселке Ерино в поселении Рязанское под Москвой. Об убийстве в полицию сообщила сестра Нестерова.

"Она рассказала, что ей позвонила жена брата, которой до этого позвонил сам Нестеров и сообщил, что убил свою мать. Полицейские немедленно отправились на место происшествия, где обнаружили обезглавленное тело 56-летней матери Артема Нестерова", — рассказал источник.

По его словам, задержание Нестерова произошло на следующий день. Спортсмен сознался в совершении преступления. Он рассказал, что сначала задушил мать, а потом обезглавил ее кухонным ножом. Причины, по которым Нестеров, совершил убийство пока неизвестны.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания 38-летнего мужчины по подозрению в убийстве 56-летней матери в поселении Рязанское, однако не уточнили его имя.

В Следственном комитете РФ добавили, что мужчина во время допроса признал вину и уже взят под стражу, однако также не уточнила его имя.

Нестеров стал чемпионом России по гольфу в 2002 году. Сейчас он работает инструктором по гольфу.