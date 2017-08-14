Автомобиль въехал в пиццерию в пригороде Парижа, погибла девочка

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Растет число пострадавших в результате наезда автомобиля на террасу пиццерии в одном из пригородов Парижа: в коммуне Сен-Сор департамента Сена и Марна в столичном регионе Франции.



© Sputnik Наталия Шмакова Автобус с туристами врезался в мост в Риме: пострадали 18 человек

Автомобиль BMW серебристого цвета в девятом часу вечера почти целиком въехал в здание небольшой пиццерии, где в это время ужинали люди. Очевидцы сообщают, что водитель даже не пытался затормозить. Следователи также не обнаружили на месте трагедии никаких следов торможения.

Во время инцидента погибла девочка-подросток, еще 12 человек получили ранение (ранее сообщалось о 8 пострадавших). Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

​Водителя 1985 года рождения задержали на месте. Полиция подчеркивает, что он не попадал ранее в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов. В понедельник мужчина действовал сознательно, заявили в прокуратуре. По мнению правоохранителей, произошедшее было "спланированным актом", однако "априори не имеет ничего общего с терроризмом".

По информации следствия, задержанный предпринимал попытку покончить с собой буквально неделю назад.