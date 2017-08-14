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Сладкоежки угнали полуприцеп с "киндерами" и "Нутеллой" в Германии

15.08.2017 08:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Неизвестные угнали полуприцеп, в котором находились 20 тонн шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" и пасты "Нутелла", в Германии, передает немецкое издание Welt со ссылкой на правоохранительные органы.

Сладкоежки угнали полуприцеп с "киндерами" и "Нутеллой" в Германии
© Pixabay
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Сладости были похищены в городе Нойштадт, который находится в федеральной земле Гессен. По информации местной полиции, угон был совершен на минувших выходных.

Стоимость похищенной продукции оценивается примерно в 50-70 тысяч евро.

Полицейские ведут розыск прицепа. Также проверяется взаимосвязь с еще одним угоном — в Веймаре (федеральная земля Тюрингия), где ранее был похищен тракторный прицеп.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведутся розыски злоумышленников, стоимость похищенного сладкого груза оценивается до 70 тысяч евро.

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