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Лепельский рынок остался без 11 павильонов после пожара
15.08.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого пострадали 11 торговых объектов на рынке в Лепеле, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.
© Фото: из архива Анастасии Швайбович
Инцидент произошел накануне на территории рынка ИП "Матеша", расположенного по улице Чуйкова в райцентре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:48 утра.
Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание.
В результате огнем повреждена кровля, стены, оборудование и имущество в 11 торговых павильонах. Также от пожара пострадала котельная.
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Огнем повреждена кровля, обшивка стен, а также оборудование и имущество в павильонах, также от пожара пострадала котельная.
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Архив (ЧП)
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