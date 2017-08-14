ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лепельский рынок остался без 11 павильонов после пожара

15.08.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого пострадали 11 торговых объектов на рынке в Лепеле, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.

Лепельский рынок остался без 11 павильонов после пожара
© Фото: из архива Анастасии Швайбович
Что курил: житель Борисова чуть не сжег свой дом и попал в реанимацию

Инцидент произошел накануне на территории рынка ИП "Матеша", расположенного по улице Чуйкова в райцентре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:48 утра.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

В результате огнем повреждена кровля, стены, оборудование и имущество в 11 торговых павильонах. Также от пожара пострадала котельная.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огнем повреждена кровля, обшивка стен, а также оборудование и имущество в павильонах, также от пожара пострадала котельная.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нападение на миротворческий лагерь ООН в Мали: есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика