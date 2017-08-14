Лепельский рынок остался без 11 павильонов после пожара

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Устанавливается причина пожара, в результате которого пострадали 11 торговых объектов на рынке в Лепеле, сообщили Sputnik во вторник в Витебском областном УМЧС.



© Фото: из архива Анастасии Швайбович Что курил: житель Борисова чуть не сжег свой дом и попал в реанимацию

Инцидент произошел накануне на территории рынка ИП "Матеша", расположенного по улице Чуйкова в райцентре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:48 утра.

Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

В результате огнем повреждена кровля, стены, оборудование и имущество в 11 торговых павильонах. Также от пожара пострадала котельная.