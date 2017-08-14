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Российский психолог задержан в Минске по подозрению в торговле людьми

15.08.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Автора тренингов личностного роста Михаила Козлова задержали в Минске по подозрению в торговле людьми, сообщил портал Onliner со ссылкой на представителя команды психолога.

Правоохранительные органы пока не комментируют сообщение о задержании российского гражданина.

Российский психолог задержан в Минске по подозрению в торговле людьми
© Sputnik/
Тренинг личностного роста: "Будь тупым и решительным!"

По информации портала, Козлов был задержан прямо в ходе тренинга, который проходил в здании по улице Воронянского в белорусской столице, сотрудниками правоохранительных органов. На тренинге в тот момент находились 33 человека.

Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Стал известен массовому зрителю после участия в телепроекте "Дом-2". Козлов неоднократно бывал в Минске с тренингами "Пробуждение" и "Proвокация роста".

Желающим записаться на трехдневные тренинги он предлагал посетить бесплатное пробное занятие. Во время занятия Козлов убеждал заплатить двести долларов за трехдневный тренинг. На сайтах с отзывами о тренингах отдельные посетители жаловались на жесткость методик Козлова и отговаривали потенциальных клиентов приходить на тренинги, чтобы "не искалечить себе психику".

В Минске тренинги Козлова проходили в ДК Железнодорожников, в Доме Москвы и собирали до нескольких сотен человек на пробных бесплатных занятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Автор многочисленных тренингов Михаил Козлов известен своим участием в шоу "Дом-2" в качестве психолога.

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