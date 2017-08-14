|
Пожар на рынке в Лепеле повредил 11 павильонов
Пожар на рынке «Матеша» на улице Чуйкова в Лепеле произошел утром 14 августа. Возгорание затронуло 11 деревянных павильонов, обшитых металлом. Об этом
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар за полчаса. Огонь уничтожил в павильонах кровлю, внутреннюю обшивку стен, торговое оборудование, имущество. Сгорела кровля и в помещении котельной.
Во время пожара посетителей в торговых рядах не было, эвакуацию не проводили: в понедельник рынок не работает.
Причину пожара устанавливают. Рассматриваемые версии — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или эксплуатации печей, теплогенерирующих аппаратов и устройств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на рынке "Матеша" на улице Чуйкова в Лепеле произошел утром 14 августа.
|
Архив (ЧП)
Комментарии