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Пожар на рынке в Лепеле повредил 11 павильонов

15.08.2017 09:54 — ЧП | Tut.by  
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Пожар на рынке «Матеша» на улице Чуйкова в Лепеле произошел утром 14 августа. Возгорание затронуло 11 деревянных павильонов, обшитых металлом. Об этом сообщает МЧС.


Сотрудники МЧС ликвидировали пожар за полчаса. Огонь уничтожил в павильонах кровлю, внутреннюю обшивку стен, торговое оборудование, имущество. Сгорела кровля и в помещении котельной.

Во время пожара посетителей в торговых рядах не было, эвакуацию не проводили: в понедельник рынок не работает.


Причину пожара устанавливают. Рассматриваемые версии — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или эксплуатации печей, теплогенерирующих аппаратов и устройств.


 
 
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Пожар на рынке "Матеша" на улице Чуйкова в Лепеле произошел утром 14 августа.

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