Очевидцы сняли на видео сошедший с рельсов поезд в Лондоне

МИНСК, 15 авг — Sputnik. На железнодорожной станции Лондон-Ватерлоо во вторник пассажирский поезд сошел с рельсов, об этом сообщает британское издание The Telegraph .

На станции Лондон-Ватерлоо пассажирский поезд, отъехавший от платформы, задел товарный состав и сошел с рельсов. ЧП случилось на стрелке, где пересекаются два пути. Пассажиры других составов успели сделать фото- и видеозаписи, на которых видно, что поезд накренился набок, однако серьезных повреждений у него не заметно.

"Я не эксперт. Но я уверен, что с поездом что-то не так", — написал в Twitter автор одной из видеозаписей.

На железнодорожных путях вокзала ведутся ремонтные работы, однако пока неизвестно, связано ли столкновение с этим фактором.

Три человека пострадали в результате ЧП, однако госпитализация им не понадобилась.

​Инцидент привел к задержкам и даже отмене других поездов. Железнодорожное сообщение на вокзале будет затруднено сохранится в течение дня.

Лондон-Ватерлоо является самой большой станцией британской столицы, имеет 24 платформы. Вместе со станциями метро Underground и Waterloo East это самый загруженный железнодорожный комплекс в Европе.