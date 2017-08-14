﻿ Белорусы пострадали в ДТП под Калугой, один человек погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы пострадали в ДТП под Калугой, один человек погиб

15.08.2017 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Граждане Беларуси пострадали при столкновении автобуса с автомобилем в Калужской области России в ночь с понедельника на вторник, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД.

Инцидент произошел в 03:35 вторника в Малоярославецком районе области.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки "Вольксваген" выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, после чего столкнулся с еще одной "легковушкой" и автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще девять пострадали — в том числе и граждане Беларуси.

Все пострадавшие в ДТП белорусы госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу.

"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации поддерживает контакт с лечебными учреждениями, где находятся белорусы, пострадавшие в ДТП на Калужском шоссе", — сообщили в МИД.

"Все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей", — уточнили в посольстве Беларуси в Москве.

Подробности ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции РФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское диппредставительство поддерживает контакт с больницами, в которых находятся граждане республики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Растление школьницы: в Минске задержан директор предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика