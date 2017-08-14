Белорусы пострадали в ДТП под Калугой, один человек погиб

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Граждане Беларуси пострадали при столкновении автобуса с автомобилем в Калужской области России в ночь с понедельника на вторник, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД.

Инцидент произошел в 03:35 вторника в Малоярославецком районе области.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки "Вольксваген" выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, после чего столкнулся с еще одной "легковушкой" и автобусом. В результате аварии один человек погиб, еще девять пострадали — в том числе и граждане Беларуси.

Все пострадавшие в ДТП белорусы госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу.

"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации поддерживает контакт с лечебными учреждениями, где находятся белорусы, пострадавшие в ДТП на Калужском шоссе", — сообщили в МИД.

"Все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей", — уточнили в посольстве Беларуси в Москве.

Подробности ДТП сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции РФ.