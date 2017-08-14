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Растление школьницы: в Минске задержан директор предприятия

15.08.2017 12:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Сотрудники РУВД Фрунзенского района Минска по подозрению в растлении 14-летней девочки задержали директора предприятия, занимающегося сельскохозяйственными удобрениями, сообщили в ГУВД.

В ходе разбирательства было установлено, что 36-летний житель Минской области знал школьницу давно, так как проживал в соседнем агрогородке.

"Для встреч подозреваемый привозил 14-летнюю школьницу в съемную квартиру по улице Чигладзе в Минске", — сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.168 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) Уголовного кодекса Беларуси.

Оскирко отметила, что первое время девушка скрывала от своего растлителя свой истинный возраст, однако позже сообщила правду о том, сколько ей лет.

Задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, работал директором предприятия, занимающегося сельскохозяйственными удобрениями.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнила официальный представитель Фрунзенского РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Для интимных встреч 36-летний житель агрогородка привозил 14-летнюю школьницу на съемную квартиру по улице Чигладзе в Минске.

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