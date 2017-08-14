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В Минске на предприятии "Белрыба" погиб водитель погрузчика
Следователи выясняют обстоятельства гибели работника на предприятии в Октябрьском районе столицы. По информации TUT.BY, инцидент произошел 14 августа на ОАО «Белрыба».
«При проведении погрузочно-разгрузочных работ был травмирован водитель погрузчика, он погиб на месте. Выбывала следственно-оперативная группа из районного отдела СК, а также руководство управления по городу Минску», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Погибшему было 57 лет. На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы. По факту смерти назначена проверка.
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На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы.
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Архив (ЧП)
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