Следователи выясняют обстоятельства гибели работника на предприятии в Октябрьском районе столицы. По информации TUT.BY, инцидент произошел 14 августа на ОАО «Белрыба».

«При проведении погрузочно-разгрузочных работ был травмирован водитель погрузчика, он погиб на месте. Выбывала следственно-оперативная группа из районного отдела СК, а также руководство управления по городу Минску», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Погибшему было 57 лет. На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы. По факту смерти назначена проверка.