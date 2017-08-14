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В Минске на предприятии "Белрыба" погиб водитель погрузчика

15.08.2017 13:19 — ЧП | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства гибели работника на предприятии в Октябрьском районе столицы. По информации TUT.BY, инцидент произошел 14 августа на ОАО «Белрыба».

«При проведении погрузочно-разгрузочных работ был травмирован водитель погрузчика, он погиб на месте. Выбывала следственно-оперативная группа из районного отдела СК, а также руководство управления по городу Минску», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Погибшему было 57 лет. На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы. По факту смерти назначена проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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На предприятии изъята документация, регламентирующая технику безопасности; опрошены очевидцы.

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