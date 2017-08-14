Honda сбила ребенка в Гомеле – 10-летняя девочка в больнице

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП в Гомеле и была помещена в местную больницу, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД гомельского облисполкома.

Авария произошла около 15:10 на улице Кирова областного центра, за рулем машины находилась 25-летняя девушка-водитель.

"Honda Civic двигаясь по улице Кирова, в районе дома №15, совершила наезд на 10-летнюю девочку-пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что ребенок переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в Гомельскую областную клиническую больницу. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.