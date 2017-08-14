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Мужчина осквернил мемориал советской армии в Берлине

15.08.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Мемориал памяти советских воинов времен Второй Мировой войны осквернен в Берлине, сообщила газета Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в понедельник в центре столицы Германии: 41-летний мужчина осквернил памятник на улице 17 июня, которая расположена недалеко от здания рейхстага, где заседает немецкий парламент.

Мужчина осквернил мемориал советской армии в Берлине
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным местной газеты, мужчина около полудня "справил нужду" у мемориала памяти советских солдат и сплюнул, а также "громко выразил сочувствие к нацизму".

При задержании полицией мужчина также высказывался о своей ненависти к России. Хулигана ждет суд за оскорбление памяти мертвых. Также ему запретили приближаться к монументу.

Мемориал советским воинам на улице 17 июня в центре Берлина был открыт в ноябре 1945 года. Монумент возведен в память о 75 тысячах советских солдат, погибших во время штурма Берлина в последние дни Второй Мировой войны.

Прокомментировали инцидент в посольстве России в Германии: в дипмиссии подчеркнули, что ждут от властей ФРГ максимально быстрой правовой оценки вокруг сложившийся ситуации с осквернением памятника. Подобные случаи, отметили в посольстве, вызывают сожаление в РФ, однако понимание того, что за этим стоят одиночки, есть. В целом же Германия, отметили в посольстве, с уважением относится к памяти советских воинов.

 
Теги: Минск
 
 
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Хулиган также громко высказывался в поддержку идей нацизма и о своей ненависти к России.

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