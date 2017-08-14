Мужчина осквернил мемориал советской армии в Берлине

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Мемориал памяти советских воинов времен Второй Мировой войны осквернен в Берлине, сообщила газета Berliner Morgenpost .

Инцидент произошел в понедельник в центре столицы Германии: 41-летний мужчина осквернил памятник на улице 17 июня, которая расположена недалеко от здания рейхстага, где заседает немецкий парламент.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутат: снос памятников может привести к возрождению фашизма

По данным местной газеты, мужчина около полудня "справил нужду" у мемориала памяти советских солдат и сплюнул, а также "громко выразил сочувствие к нацизму".

При задержании полицией мужчина также высказывался о своей ненависти к России. Хулигана ждет суд за оскорбление памяти мертвых. Также ему запретили приближаться к монументу.

Мемориал советским воинам на улице 17 июня в центре Берлина был открыт в ноябре 1945 года. Монумент возведен в память о 75 тысячах советских солдат, погибших во время штурма Берлина в последние дни Второй Мировой войны.

Прокомментировали инцидент в посольстве России в Германии: в дипмиссии подчеркнули, что ждут от властей ФРГ максимально быстрой правовой оценки вокруг сложившийся ситуации с осквернением памятника. Подобные случаи, отметили в посольстве, вызывают сожаление в РФ, однако понимание того, что за этим стоят одиночки, есть. В целом же Германия, отметили в посольстве, с уважением относится к памяти советских воинов.