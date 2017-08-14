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Тело утонувшего мужчины нашли в озере в Ивье

15.08.2017 14:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг – Sputnik. Жители города Ивье обнаружили в местном озере труп неработающего мужчины, который утонул при невыясненных обстоятельствах, сообщили Sputnik в Гродненской областном УМЧС.

Тело утонувшего мужчины нашли в озере в Ивье
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Тело было найдено накануне около 19:40 в водоеме, находящемся на территории населенного пункта. О страшной находке сразу проинформировали спасателой.

"Поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в озере, населением извлечен 34-летний гражданин", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что погибшим является нигде не работавший мужчина.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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