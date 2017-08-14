Количество жертв оползней в Сьерра-Леоне превысило 350 человек

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Количество жертв оползней, вызванных ливнями в городе Фритауне, столице Сьерра-Леоне, превысило 350 человек, сообщила газета Sierra Leone Telegraph .

Накануне местные власти сообщили, что в ходе стихийного бедствия погибли 312 граждан.

По информации газеты, к настоящему времени в морг Фритауна доставили уже более 350 тел, около ста из погибших – дети.

Сообщается, что при сходе оползней оказались заблокированными жители более тысячи домов.

После сильных ливней правительство Сьерра-Леоне сформировало оперативный кризисный штаб, а также создало комиссию по оценке нанесенного стихией ущерба. В настоящее время на месте оползней работают сотрудники Красного Креста, спасательных служб, полиции и военные. Из потенциально опасных районов эвакуируют местных жителей.