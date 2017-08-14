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Количество жертв оползней в Сьерра-Леоне превысило 350 человек
15.08.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг – Sputnik. Количество жертв оползней, вызванных ливнями в городе Фритауне, столице Сьерра-Леоне, превысило 350 человек, сообщила газета
© AP/ Uncredited
Накануне местные власти сообщили, что в ходе стихийного бедствия погибли 312 граждан.
По информации газеты, к настоящему времени в морг Фритауна доставили уже более 350 тел, около ста из погибших – дети.
Сообщается, что при сходе оползней оказались заблокированными жители более тысячи домов.
После сильных ливней правительство Сьерра-Леоне сформировало оперативный кризисный штаб, а также создало комиссию по оценке нанесенного стихией ущерба. В настоящее время на месте оползней работают сотрудники Красного Креста, спасательных служб, полиции и военные. Из потенциально опасных районов эвакуируют местных жителей.
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Около 100 погибших, по информации местных СМИ, являются несовершеннолетними.
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