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Рабочий предприятия погиб в Октябрьском районе Минска

15.08.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Водитель погрузчика одного из предприятий в Октябрьском районе Минска погиб во время выполнения работ, назначена проверка, сообщили в СК.

Рабочий предприятия погиб в Октябрьском районе Минска
© Sputnik Наталья Селиверстова
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Гибель рабочего произошла 14 августа.

"При проведении погрузочно-разгрузочных работ на предприятии в Октябрьском районе Минска был смертельно травмирован 57-летний водитель погрузчика", — сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа и руководство управления Следственного комитета по Минску.

"Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что это был несчастный случай", — сказали в СК.

Следователи в рамках проверки изъяли на предприятии документацию, регламентирующую технику безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что это был несчастный случай.

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