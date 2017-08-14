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Рабочий предприятия погиб в Октябрьском районе Минска
15.08.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Водитель погрузчика одного из предприятий в Октябрьском районе Минска погиб во время выполнения работ, назначена проверка, сообщили в СК.
© Sputnik Наталья Селиверстова
Гибель рабочего произошла 14 августа.
"При проведении погрузочно-разгрузочных работ на предприятии в Октябрьском районе Минска был смертельно травмирован 57-летний водитель погрузчика", — сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.
По словам собеседников агентства, на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа и руководство управления Следственного комитета по Минску.
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что это был несчастный случай", — сказали в СК.
Следователи в рамках проверки изъяли на предприятии документацию, регламентирующую технику безопасности.
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Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе и версию о том, что это был несчастный случай.
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