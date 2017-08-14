МИНСК, 15 авг — Sputnik. Эксперты в области уголовного права назвали по меньшей мере странной ситуацию с задержанием в Минске во время тренинга известного российского психолога Михаила Козлова.

"Сложно делать какие-то выводы, не видя материалов, касающихся задержания Михаила Козлова. Но ситуация с задержанием странная. И вопросов больше, чем ответов", — данное мнение высказал Sputnik эксперт.

По его словам, в первую очередь возникает вопрос, почему первоначально появилась информация о том, что он был задержан то ли за наркотики, то ли за торговлю людьми. "Причем данную информацию озвучили помощники Козлова, которые присутствовали при задержании. Позже в ГУВД сказали, что он был задержан на основании заявления о мошенничестве. Как говорится, почувствуйте разницу", — сказал собеседник агентства.

Силовое задержание коуча

Он также отметил, что есть вопрос и связи с тем, почему Козлова задерживали оперативники подразделений наркоконтроля ГУВД и патрульно-постовой службы, экипированные в шлемы и с закрытыми лицами.

"На задержание Козлова, которого участница его тренинга обвинила в том, что он ее оскорбил и завладел 250 долларами, выбыли оперативники двух служб столичного главка и бойцы спецназа. Чем объяснить такие действия милиции, не зная истинной ситуации, трудно сказать", — отметил эксперт.

Кто сдал коуча Козлова?

По его словам, чтобы понять ситуацию с данным задержанием, нужно знать, кто написал на него заявление в милицию.

"Но видимо его тренинги по личностному росту не прошли бесследно для женщины, которая не только написала заявление на Козлова в милицию, но и позвонила на телефон "горячей линии" ГУВД Минска", — заметил с иронией эксперт.

Касаясь вопроса о том, какую меру пресечения изберут для Козлова, эксперт отметил, что "не факт, что к нему применят заключение под стражу". "Нельзя исключать того, что ситуация не будет иметь уголовного продолжения. В Беларуси в Кодексе об административных правонарушениях есть статья за мошенничество — за обман потребителей, которая влечет наложение штрафа.

"Но гадать на кофейной гуще об истинных обстоятельствах и причинах задержания психолога Козлова дело неблагодарное. День-два и станут известны новые подробности", — сказал собеседник Sputnik. При этом он не исключил того, что Козловым могли заинтересоваться специалисты в области сектоведения и, в частности, психологических неокультов, также мог возникнуть вопрос о законности проведения тренинга в Минске.

ГУВД проверяет

Через несколько часов после того, как СМИ написали о задержании Козлова, ГУВД дало официальный комментарий по данному факту.

По данным столичной милиции, участница тренингов написала заявление о том, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США, а также оскорбил ее, унизив честь и достоинство.

Сотрудники милиции задержали Козлова в присутствии участников тренинга, которых было более 30 человек. Они были доставлены для опроса в РУВД Октябрьского района Минска, после чего отпущены.



© Sputnik / Виктор Толочко Козлов был задержан прямо в ходе тренинга, который проходил в здании по улице Воронянского

По данным некоторых СМИ, тренинг Козлова проходил в караоке-пабе "Погребок" на улице Воронянского. Аптека, находящаяся рядом, работает до 21 часа, однако фармацевт признался Sputnik, что ничего подозрительного не видел и не слышал.

Во вторник в сети интернет появилось видео о том, как задерживают Козлова и надевают на него наручники. Его сделали участники тренинга. Сам Козлов говорит на камеру о незаконности задержания и называет себя "экс-кандидатом в президенты России".