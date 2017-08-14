|
Минская пенсионерка ночью вызвала спасателей МЧС, чтобы снять кольцо
15.08.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг – Sputnik. Столичные спасатели помогли пожилой жительнице Минска снять с руки обручальное кольцо, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Женщина, проживающая на улице Водолажского, позвонила на линию "101" в 00:54 во вторник.
"Застрявшее на правой руке кольцо было обручальным, к тому же палец стал постепенно опухать", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что спасатели сняли украшение при помощи кусачек. Женщина в результате произошедшего не пострадала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели сняли украшение при помощи кусачек, женщина в результате произошедшего не пострадала.
|
Архив (ЧП)
Комментарии