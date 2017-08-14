Минская пенсионерка ночью вызвала спасателей МЧС, чтобы снять кольцо

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Столичные спасатели помогли пожилой жительнице Минска снять с руки обручальное кольцо, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Брестские пожарные помогли беременной снять с руки кольца

Женщина, проживающая на улице Водолажского, позвонила на линию "101" в 00:54 во вторник.

"Застрявшее на правой руке кольцо было обручальным, к тому же палец стал постепенно опухать", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что спасатели сняли украшение при помощи кусачек. Женщина в результате произошедшего не пострадала.