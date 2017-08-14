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Трое мужчин избили друга понравившейся одному из них могилевчанки

15.08.2017 16:51 — ЧП | Tut.by  
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Несколько дней искали сотрудники Октябрьского РОВД Могилева троих мужчин, избивших на АЗС на улице Симонова друга 33-летней могилевчанки. Троица напала на могилевчанина за то, что тот пытался оградить свою спутницу от навязчивого внимания одного из нападавших, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

Женщина с 29-летним другом были на территории АЗС, когда к ним подошли двое. Один из парней стал приставать к могилевчанке. Назойливого ухажера попытался спровадить спутник женщины, завязалась словесная перепалка. В это время друг незнакомца позвонил своему приятелю. Тот приехал с деревянной палкой, и все трое начали избивать 29-летнего могилевчанина.

Затем все трое скрылись с места преступления, а напуганная девушка позвонила в милицию. По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Однако милиционеры все же вычислили и задержали двоих подозреваемых — ранее судимых могилевчан в возрасте 27 и 28 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело. Они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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