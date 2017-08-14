Вильнюсский поезд насмерть сбил женщину в Олехновичах

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Женщина погибла в результате наезда пассажирского поезда на станции Олехновичи в Минской области, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на старшего следователя Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрия Богушевича.



© Sputnik / Виктор Толочко Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме

Инцидент на железной дороге произошел в воскресенье 13 августа в 21:07.

"Поезд сообщением Вильнюс – Минск смертельно травмировал женщину", – цитирует ресурс слова Богушевича.

По информации представителя СК, наезд был совершен, когда пострадавшая переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу. От полученных травм женщина 1968 года рождения умерла на месте.

Богушевич отметил, что машинист состава сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. На момент происшествия, по предварительной информации, женщина была пьяна.

В настоящее время Молодечненский РОСК проводит по факту проверку.