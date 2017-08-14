ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вильнюсский поезд насмерть сбил женщину в Олехновичах

15.08.2017 17:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Женщина погибла в результате наезда пассажирского поезда на станции Олехновичи в Минской области, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на старшего следователя Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрия Богушевича.

Вильнюсский поезд насмерть сбил женщину в Олехновичах
© Sputnik / Виктор Толочко
Пассажирский поезд сбил студента МГЛУ в Слониме

Инцидент на железной дороге произошел в воскресенье 13 августа в 21:07.

"Поезд сообщением Вильнюс – Минск смертельно травмировал женщину", – цитирует ресурс слова Богушевича.

По информации представителя СК, наезд был совершен, когда пострадавшая переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу. От полученных травм женщина 1968 года рождения умерла на месте.

Богушевич отметил, что машинист состава сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. На момент происшествия, по предварительной информации, женщина была пьяна.

В настоящее время Молодечненский РОСК проводит по факту проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист состава сигналил и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Трое мужчин избили друга понравившейся одному из них могилевчанки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика