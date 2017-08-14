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Под Молодечно женщина попала под поезд Вильнюс-Минск

15.08.2017 17:46 — ЧП | Tut.by  
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Наезд произошел 13 августа в 21.07 на железнодорожной станции Олехновичи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

— В дежурную часть поступило сообщение о том, что на станции Олехновичи поезд сообщением Вильнюс-Минск смертельно травмировал женщину. Согласно показаниям свидетелей и опросам очевидцев поезд следовал в 21.07. В это время женщина стала переходить железнодорожные пути по пешеходному настилу, — рассказал kraj.by старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич.

По словам старшего следователя, машинист поезда применил экстренное торможение, неоднократно сигналил. Но наезда избежать не удалось — 49-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Погибшая жила в деревне недалеко от Олехновичей.

— По предварительной информации, — отметил Юрий Богушевич, — женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время материал проверки находится в Молодечненском РОСК.

 
Теги: Минск
 
 
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От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

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