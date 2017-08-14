ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Упавшее дерево убило 11 человек во время религиозного праздника на Мадейре

15.08.2017 18:46 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На португальском архипелаге Мадейра большое дерево во вторник, 15 августа, упало на людей, которые собрались на религиозную церемонию. Погибли 11 человек, в том числе двое детей, сообщает RTP. Еще 35 человек получили переломы и травмы. Некоторые из пострадавших, по данным Diário de Notícias, находятся в критическом состоянии.


Фото: facebook.com/rtpmadeira

Инцидент произошел в Монте, пригороде главного города Мадейры — Фуншала, во время праздника Богоматери. Дерево упало на толпу, которая собралась на церемонию. По словам источников, 200-летний дуб рухнул приблизительно в 12.00 по местному времени (14.00 по минскому времени) на то место, где продавали свечи и находилось большое число верующих.

По предварительным данным, дерево было трухлявое и на протяжении примерно двух лет стояло с полым стволом. Еще в 2014 году внимание властей обращали на то, что старый дуб может представлять опасность для людей и их имущества, но никакие меры приняты не были, отмечает Observador.

В настоящее время спасатели распиливают упавшее дерево, чтобы убрать его с места трагедии. Из-за случившегося традиционная процессия отменена. По последним данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице.

Праздник Богоматери проводится в Монте ежегодно 15 августа. В этот день на остров приезжают сотни желающих принять участие в церемонии. В церкви, расположенной на холме, проводится богослужение, а затем по улицам проходит красочное шествие.

По данным местных СМИ, аналогичный случай произошел на Мадейре в августе 2010 года. Тогда упавшая пальма на острове Порту-Санту, входящем в архипелаг, убила двух человек, еще один получил ранение. Через три года были осуждены за преступную халатность, которая привела к гибели детей, бывший глава городского совета Порту-Санту Роберту Силва, а также его советники Джина Бриту Мендес и Хосе Антонио Васконселос. Каждый из них получил по три года и шесть месяцев условного срока.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам источников, 200-летний дуб рухнул на то место, где продавали свечи и находилось большое число верующих.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Молодечно женщина попала под поезд Вильнюс-Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика