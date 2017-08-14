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Упавшее дерево убило 11 человек во время религиозного праздника на Мадейре
На португальском архипелаге Мадейра большое дерево во вторник, 15 августа, упало на людей, которые собрались на религиозную церемонию. Погибли 11 человек, в том числе двое детей, сообщает
Инцидент произошел в Монте, пригороде главного города Мадейры — Фуншала, во время праздника Богоматери. Дерево упало на толпу, которая собралась на церемонию. По словам источников, 200-летний дуб рухнул приблизительно в 12.00 по местному времени (14.00 по минскому времени) на то место, где продавали свечи и находилось большое число верующих.
По предварительным данным, дерево было трухлявое и на протяжении примерно двух лет стояло с полым стволом. Еще в 2014 году внимание властей обращали на то, что старый дуб может представлять опасность для людей и их имущества, но никакие меры приняты не были, отмечает
В настоящее время спасатели распиливают упавшее дерево, чтобы убрать его с места трагедии. Из-за случившегося традиционная процессия отменена. По последним данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице.
Праздник Богоматери проводится в Монте ежегодно 15 августа. В этот день на остров приезжают сотни желающих принять участие в церемонии. В церкви, расположенной на холме, проводится богослужение, а затем по улицам проходит красочное шествие.
По данным местных СМИ, аналогичный случай произошел на Мадейре в августе 2010 года. Тогда упавшая пальма на острове Порту-Санту, входящем в архипелаг, убила двух человек, еще один получил ранение. Через три года были осуждены за преступную халатность, которая привела к гибели детей, бывший глава городского совета Порту-Санту Роберту Силва, а также его советники Джина Бриту Мендес и Хосе Антонио Васконселос. Каждый из них получил по три года и шесть месяцев условного срока.
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По словам источников, 200-летний дуб рухнул на то место, где продавали свечи и находилось большое число верующих.
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Архив (ЧП)
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