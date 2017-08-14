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ГУВД: милиция не отказывалась помогать запертой в авто на жаре собаке

15.08.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг – Sputnik. Столичная милиция опровергла информацию общественного объединения зажиты животных "Эгида" об отказе правоохранителей помочь собаке, запертой в машине на жаре, сообщило во вторник ГУВД Мингорисполкома.

Резонансный случай, закончившийся гибелью животного, произошел в воскресенье 13 августа на стоянке возле гипермаркета "Простор", расположенного в Заводском районе столицы. Как сообщили зоозащитники, случайные граждане заметили, что в машине заперта собака, которая умирает от жары. По информации "Эгиды", они позвонили в милицию, но там отказались помочь в сложившейся ситуации. 

"Граждане, увидев запертую в машине собаку, обратились не в милицию, как голословно утверждают интернет-сайты, а к охраннику торгового объекта. А уж именно от него и был принят один-единственный звонок по линии "102" об этом происшествии", – сообщили в ГУВД.

Там также рассказали, что мужчина попросил помочь установить владельца автомобиля, чтобы сообщить ему о погибающем животном. "Это был единственный звонок с просьбой о помощи", – подчеркнули в столичной милиции.

Позже правоохранители связались с охранником, но тот сообщил, что хозяина авто нашли, но собака была уже мертва.

По данным ООЗЖ "Эгида", по факту были высланы обращения в прокуратуру и приемную Администрации президента Беларуси, чтобы привлечь граждан, чье бездействие привело к мучительной гибели домашнего питомца.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным "Эгиды", уже высланы обращения в прокуратуру и приемную Администрации президента, чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пса.

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